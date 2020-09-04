Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısı olduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu başkent Moskova’da eski Sovyet cumhuriyetlerinin savunma bakanları ile yaptığı bir toplantıda, dünyanın onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi kendisinin de olduğunu açıkladı.
Toplantı esnasında meslektaşlarından birinin sorusu üzerine Şoygu, aşıyı kısa bir süre önce olduğunu belirtti.
Resmi kayıt ismi Gam-Covid-Vac olan Sputnik V, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi. Söz konusu merkez daha önce de SARS ve MERS’e karşı aşı geliştirmişti.
İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yeni yayınlanan bir araştırmada, Sputnik V aşısının erken dönem denemelerinde aşının uygulandığı herkesin vücudunda antikora rastlandığı belirtiliyor.
Bu aşının başarılı olduğu anlamına geliyor. Zira vücutta antikora rastlanması söz konusu kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazandığı şeklinde yorumlanıyor. Aşının uygulanan kişiyi koronavirüse karşı ne süre koruyacağına dair araştırmalarsa hâlâ sürüyor.
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