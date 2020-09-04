Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısı olduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının kendisine de yapıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu başkent Moskova’da eski Sovyet cumhuriyetlerinin savunma bakanları ile yaptığı bir toplantıda, dünyanın onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi kendisinin de olduğunu açıkladı.

Toplantı esnasında meslektaşlarından birinin sorusu üzerine Şoygu, aşıyı kısa bir süre önce olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanı, ordu içerisinde dileyenlerin bu aşıyı olabileceğini, önceliğin ise ordu içerisinde yer alan tıp doktorları ile tüm düzeylerdeki komutanlara verileceğini kaydetti.

Resmi kayıt ismi Gam-Covid-Vac olan Sputnik V, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi. Söz konusu merkez daha önce de SARS ve MERS’e karşı aşı geliştirmişti.

Rusya’nın Sputnik V aşısını son test aşaması tamamlanmadan önce onaylamış olması Batılı güçlerin eleştirilerine sebep olurken, şimdi İngiltere ve ABD de dahil aşı geliştiren diğer ülkeler de tüm deney sürecinin tamamlanmasından önce kendi aşılarını tescil ettirmeyi tartışıyor.

İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yeni yayınlanan bir araştırmada, Sputnik V aşısının erken dönem denemelerinde aşının uygulandığı herkesin vücudunda antikora rastlandığı belirtiliyor.

Bu aşının başarılı olduğu anlamına geliyor. Zira vücutta antikora rastlanması söz konusu kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazandığı şeklinde yorumlanıyor. Aşının uygulanan kişiyi koronavirüse karşı ne süre koruyacağına dair araştırmalarsa hâlâ sürüyor.