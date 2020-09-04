Peskov: İstihbarat servisleri Belarus'tan gelen Navalnıy ile ilgili verileri analiz ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus istihbarat servislerinin Belarus tarafından iletilen Navalnıy ile ilgili verileri analiz ettiğini söyledi.

, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Minsk'ten gelen istihbari bilgiler hakkında bir rapor sunacağını belirterek, “Özel servisler hattında dolaşan materyaller, istihbarat servislerimiz tarafından analiz ediliyor. Bu materyallerde neler olduğu hakkında henüz bir bilgim yok, bu nedenle şu anda Belarus Devlet Başkanı’nın konuya ilişkin açıklaması hakkında yorum yapamam” ifadelerini kullandı.

Peskov, Navalnıy'nin durumuna ilişkin başlatılan soruşturma ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı’nın ön inceleme yürüttüğünü belirterek, “Fiili olarak bunlar zaten soruşturma eylemleridir, yürütülüyorlar. Hastanın biyolojik testlerinde herhangi bir toksit maddenin varlığına dair bilgi varsa, elbette, soruşturmanın hukuki olarak da açılacağı konusunda şüphe yoktur.”

Almanya’dan söz konusu madde hakkında bilgi almayı umduklarına vurgu yapan Peskov, Omsk doktorlarının Navalny'nin sağlığı hakkında Berlin kliniğinin uzmanlarından çok daha fazla bilgi sağladığını belirterek, herkesi somut olgular üzerinden hareket etmeye çağırdı.

Belarus lider Aleksandr Lukaşenko, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile 3 Eylül’de Minsk’te gerçekleştirdiği görüşmede, Varşova ile Berlin arasında gerçekleştirilen bir görüşmenin dinlendiğini, bu görüşmenin Alman makamların Navalnıy’nin zehirlendiği ile ilgili yaptıkları açıklamaların uydurma olduğunu ortaya koyduğunu belirtmişti.