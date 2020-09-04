Rusya'dan eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'ya yaptırım kararı

Rusya hükümeti, Ukrayna'nın 'dostça olmayan adımlara' ayna niteliğindeki karşılık olarak 2018’de uygulamaya koyduğu yaptırımları genişletme kararı aldı. Rusya hükümetinin bugün yayınladığı 'kara listeye' aralarında Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun da bulunduğu birkaç isim daha eklendi.

Rusya'nın 'kara listesinde', aralarında dönemin İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Güvenlik Konseyi Başkanı Vasiliy Gritsak ve diğer üst düzey yöneticiler olmak üzere Ukrayna'nın 300'den fazla vatandaşı ve 70'ten fazla şirketi yer alıyor. Yaptırımlar, Rusya'daki hesapların ve mal varlıklarının dondurulmasını ve sermayelerinin ülkeden çıkışının yasaklanmasını öngörüyor.

Ukrayna, Kırım'ın referandum sonucu Rusya'ya bağlanmasının ardından Moskova'ya yaptırım kararı almış, daha sonra defalarca yaptırım listesini genişletmişti.