Türkiye'nin Rusya’nın atış eğitim faaliyeti için Navtex ilan etmesine kızan 'Yunan yorumculara', Rus elçiliğinden yanıt

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı Navtex yayınlanması sonrası 'Moskova'nın Doğu Akdeniz'de Ankara'yı destekleyeceğini' öne süren 'öfkeli yorumculara' yanıt verdi.

Rusya’nın atış eğitim faaliyetinin Türkiye tarafından Navtex’le bildirilmesi, Yunan basınında "Rusya, Türkiye'ye destek için gemilerini gönderiyor" şeklinde yorumlandı. Bazı yorumcular, Rus eğitimlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleşeceğini ve böylece Yunanistan'la yaşanan gerilimde Türkiye'ye destek verileceğini öne sürdü.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayınlayan Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, "Rusya, Doğu Akdeniz'de düzenli olarak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor ve her zaman uluslararası hukuk normlarına tamamen uyuyor. Donanma tatbikatları olduğunda Dünya Seyir Uyarıları Servisi'ne bildirim yapılıyor. Hava tatbikatlarındaysa iki taraflı prosedür uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Elçilik, "Bu her zaman uygulanan rutin bir süreçtir. Öfkeli yorumcuları neyin endişelendirdiğini anlamıyoruz" diye ekledi.