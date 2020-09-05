Rusya’da yeni koronavirüs vaka sayısı 5 bin 205

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 205 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 110 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 5 bin 379 kişinin ise hastalığı yenerek taburcu edildiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 5 bin 205 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde Kovid-19 vakalarının toplam sayısının bir milyon 20 bin 310’a yükseldiği belirtildi.

Vakaların yüzde 24’ünde hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edilen açıklamada, yeni vakaların 671’inin Moskova’da, 195’inin St. Petersburg’da, 168’inin de Moskova bölgesinde görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 110 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde toplam ölenlerin sayısının 17 bin 759’a ulaştığı, ölenlerin sayısının toplam hasta sayısının yüzde 1.74’ünü oluşturduğu vurgulandı.

Koronavirüsle mücadele merkezi ayrıca, son 24 saat içinde 5 bin 379 kişinin hastalığı yenerek hastanelerden taburcu olduğu, böylelikle Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olanların sayısının 838 bin 126’ya ulaştığı, iyileşenlerin sayısının toplam hasta sayısının yüzde 82.1’ini oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), salgının başından beri ülke genelinde 38.1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldığını, 209 bin kişinin ise koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıkladı.