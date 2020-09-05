Putin, Rus doktorların ve gönüllü çalışanların salgın sırasındaki çalışmalarını takdir etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden Rus doktorları ve gönüllü çalışanları, ‘zamanımızın kahramanları’ olarak tanımladı.

Moskova Şehir Günü dolayısıyla başkentteki Zaryadye konser salonunda düzenlenen kutlama töreninde konuşan Putin, Kovid-19 salgını ile mücadele eden Rus doktorların ve gönüllü çalışanların çalışmalarını değerlendirdi.

Sağlık çalışanlarını ‘zamanımızın kahramanları’ olarak tanımlayan Putin, pandemi zamanında bu kişilerin aşırı özveri, ‘başkalarını kurtarmak uğruna sağlıklarını ve hatta hayatlarını riske atmaya hazır olduklarını, özen ve desteğe ihtiyacı olanlara yardım etme uğruna yürekten cömertlik ve merhamet’ gösterdiklerini vurguladı.

Başkentteki hizmet kurumlarının çalışmasını da takdir eden Putin, söz konusu kurumların etkili ve uyumlu bir şekilde hareket ettiklerini, bu çalışmaların Moskova gibi bir mega kentte yürütmenin hiç te kolay olmadığını vurguladı.