Rus vekil Slutskiy: Trump’ın Navalnıy ile ilgili tutumu beklemeye meyilli ve yapıcı

Rus milletvekili Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus muhalif Navalnıy’in durumu ile ilgili beklemeye meyilli ve yapıcı bir tutum izlediğini, asılsız suçlamalar yöneltmekte aceleci davranmadığını söyledi, aynı zamanda bunun siyasi bir manevra da olabileceğine işaret etti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in durumu ilgili tutumunu değerlendirdi.

Slutskiy, Trump’ın bu konuda beklemeye meyilli ve yapıcı bir tutum izlediğini, kanıtsız suçlamalar yöneltmekte acele etmediğini belirtti, aynı zamanda bunun siyasi bir manevra da olabileceğine işaret etti.

Rus milletvekili, “Trump'ın tutumu şimdilik beklemeye meyilli ve yapıcı, elinde Alman tarafından herhangi bir teyit alana kadar Navalnıy’in etrafındaki durumda Rusya'nın asılsız suçlamalar yöneltmekte aceleci davranmıyor. Fakat bu açıklamasının siyasi manevra olabileceğini de ihtimal dahilinde tutmak gerekir” diye konuştu.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında buna benzer bir durumda Londra’nın ‘highly likely kanıtlarla’ sınırlı kaldığını hatırlatan Slutskiy, “Yine de bu, 2018'de Washington'un Moskova'nın alakası hakkında herkesten yüksek sesle bağırmasını engellemedi” ifadelerini kullandı.

Slutskiy, “Bu konuda ancak Almanya somut bir şeyler sunduğu zaman çıkarım yapılmalı. Bunun da ötesinde, (Belarus) Devlet Başkanı (Aleksandr) Lukaşenko’nun daha önce Belarus tarafından ele geçirilen telefon bandından bahsettiğini hepimiz duyduk. Bütün bunlar yeni bir jeopolitik provokasyon olasılığını akla getiriyor. Neden birileri (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in sözlerine inansın da Lukaşenko’ya güvenmesin? Güçlü kanıt gerekiyor” vurgusunu yaptı.

Trump, Rusya’nın Navalnıy olayı ile alakası konusunda ellerinde kanıt olmadığını, Rusya’nın suçlu bulunması halinde ‘çok kızacağını’, ayrıca ABD’nin çıkarımlarından şüphelenmek için herhangi bir neden olmadığını, ancak ABD’nin henüz bu çıkarımları da görmediğini belirtmişti.

“Henüz kendimiz bu konuyla ilgili kesin bir sonuca ulaşmadık. Delillere çok yakından bakıyoruz. Eğer durum buysa bu beni çok sinirlendirir. Eğer Almanya Rusya'ya karşı bu konuda bir adım atacaksa benim için sorun yok ancak eğer sonunda Rusya suçlu bulunursa bundan çok da mutlu olmam" ifadelerini kullandı.