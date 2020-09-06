Şoygu: NATO Soğuk Savaş dönemine geri dönmek istiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun askeri altyapısını geliştirmeye ve Doğu Avrupa'da füze savunma sistemleri yerleştirmeye devam ettiğini kaydetti.

Uluslararası Ordu Oyunları Army-2020’nin kapanışında gazetecilere konuşan Şoygu, “Aslında, Kuzey Atlantik İttifakı Soğuk Savaş dönemine geri dönmek istiyor” diyerek nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Rusya Federasyonu bağımsız bir politika izliyor, küresel sorunların çözümüne aktif olarak katılıyor, anlaşmazlıkların çözümünde arabulucu olarak yer alıyor.”

Şoygu, Rusya'nın büyüyen uluslararası otoritesinin sadece Avrasya'nın değil, aynı zamanda BRICS gibi küresel entegrasyon birliklerinin gelişimini de teşvik ettiğine vurgu yaparak, "Bütün bunlar Batı tarafından liderliğine bir meydan okuma, SSCB'nin çöküşünden sonra oluşan tek kutuplu dünya düzenini yok etme girişimi olarak görülüyor" dedi.