Sobyanin, koronavirüse karşı toplu aşılamanın yapılacağı zamanı açıkladı

Rus televizyonu 1. Kanal’a konuşan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Ciddi toplu aşılama, büyük olasılıkla bu yılın sonunda ve önümüzdeki yılın başlangıcında olacak” dedi.
Yıl sonuna kadar aşının endüstriyel üretiminin tamamlanacağını belirten Sobyanin, bu yıl öncelikle risk grubundaki vatandaşları aşılamaya başlayacaklarını kaydetti.
Daha önce, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya nüfusunun büyük kısmının Kovid-19’a karşı aşılanma sürecinin 7 ilâ 12 ay arasında sürebileceğini belirtmişti.
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