Ünlü Rus doktor Roşal, Alman doktorları Navalnıy'nin durumunu birlikte incelemeye davet etti

Navalnıy’nin durumunun pek çok kişiyi endişelendirdiğini ve bu nedenle iki ülkeden uzmanların ‘asıl nedeni’ belirlemek için birlikte çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Roşal, “Sakin bir şekilde bir araya gelelim, Rusya’nın uzmanları,toksikologları ve Alman uzmanları bir zehirleme olup olmadığını değerlendirelim. Çünkü eğer Navalnıy'nin gerçekten zehirlendiği ortaya çıkarsa, Rusya’nın bir ceza davası başlatması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Roşal, olanların nedeninin hala netleşmediğini, Rus doktorların iyi çalıştığını ve hastayı ciddi bir durumdan çıkardığını, ancak Rusya'da yapılan çalışmaların zehirlenme göstermediğini ve Alman meslektaşlarının bir şeyler bulduğunu kaydetti.