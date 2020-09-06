Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısı 5 gündür üst üste 5 bini geçiyor

Rusya’da bir gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 5 bin 195 olarak açılandı. Yeni vakalar ile ülkede şimdiye dek görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 25 bini geçti.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle kurulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir günde 5 bin 195 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede üç gündür üst üste bir günde görülen yeni vakaların sayısı 5 bini geçiyor. Bu denli bir artış ağustos ortasından beri görülmemişti.

Yeni vakalarla beraber ülkede görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 505’e yükselmiş durumda.

Rusya’da son bir gün içinde görülen koronavirüs sebepli can kaybı ise 61 olarak açıklandı. Toplam can kaybı 17 bin 820’ye çıktı.

Rusya’da yeni tip koronavirüse karşı bir aşı geliştirilmiş ve tescil edilmiş durumda. Sputnik V ismi verilen aşının nüfus üstünde yaygın olarak uygulamasına kasım-aralık aylarında başlanacağı belirtildi. Aşılama esnasında risk grubunda yer alanlara öncelik tanınacak.