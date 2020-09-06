Rusya Dışişleri: Navalnıy soruşturmasını Almanya savsaklıyor, ısrarcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’da bir uçuş esnasında fenalaşmasından beri komada olan, şimdi ise Almanya’da tedavi gören Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin soruşturulmasını, Berlin’in savsakladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Facebook açıklamasında, muhalif politikacı Navalnıy’in komada olmasının sebebine dair Almanya’nın Rusya’ya yaptığı acil soruşturma çağrılarına atıfla, “Israrcısı olduğunuz aciliyet nerede? Aciliyetsiz davranan taraf aslen Almanya” dedi.

Zaharova, Rus soruşturmacıların Navalnıy hakkında 27 Ağustos’ta Alman makamlarına ilettiği bir bilgi talebine Berlin’in hâlâ yanıt vermediğini söyledi.

Ответила на вопрос агентств. Дублирую здесь. СМИ: «Хайко Маас утверждает, что если Россия в ближайшие дни не... Maria Zakharova paylaştı: 6 Eylül 2020 Pazar

Rusya Dışişleri Sözcüsü’nün açıklamaları, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Rusya’nın yakında Navalnıy’in zehirlenmesi hakkında bir açıklama yapmak zorunda olduğunu, aksi hâlde yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söylemesini izledi.

Facebook açıklamasında Zaharova, “Sevgili Bay Maas, Alman hükümeti açıklamalarında samimiyse Rus savcıların bilgi paylaşımı talebine bir an önce bir yanıt vermekle de ilgileniyor olmaları gerekir” dedi yaptı ve ekledi: “Zira bir yanıt vermeyerek, Berlin çağrısını yaptığı soruşturma sürecini kendi savsaklıyor. Bunu kasten mi yapıyor?”

Berlin’in Rus muhalif Navalnıy’in başına gelenler konusunda dürüst olduğundan kesin bir biçimde emin olamadıklarını da kaydeden Zaharova, “Almanya’nın ikili oynamadığından henüz emin değiliz” diye devam etti.

Alman hükümeti eylül başında laboratuvar sonuçlarının Navalnıy’ın vücudunda, Noviçok ismiyle bahsettikleri zehirli bir maddeye rastlandığını açıklamıştı.

Kremlin yetkilileri de buna karşılık Almanya’nın bu sonuca nasıl varıldığına dair somut bilgilerin kendilerine iletilmediğini söylemişti.

Navalnıy, 20 Ağustos’tan beri komada. 22 Ağustos’ta, uçuş esnası fenalaşması ardından tedavi gördüğü Sibirya kentinden Berlin’deki Charite kliniğine götürülmüştü.