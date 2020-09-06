Rusya Dışişleri Bakanı ile Sırbistan Cumhurbaşkanı, Washington’daki müzakere sonuçlarını görüştü

Rusya Dışişleri, Bakan Sergey Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Washington’da gerçekleşen müzakerenin sonuçlarını ve Brüksel’de planlanan görüşmeyi ele aldıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan ile Kosova'ya ekonomik normalleşme anlaşması imzalatması ve her ikisinin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'te olacağını dünyaya ilan etmesi sonrası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ile Vucic’in Washington’da gerçekleşen müzakerenin sonuçlarını ve Brüksel’de yapılması planlanan görüşmeyi ele aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, tarafların, iki ülke liderinin arasındaki anlaşmalara uygun olarak stratejik ortaklık ve siyasi diyaloğun kapsamlı gelişimine olan bağlılıklarını ifade ettikleri dile getirildi.

"Vucic Washington’da gerçekleşen müzakerenin sonuçları ve Brüksel’de yapılması planlanan görüşme hakkında bilgi verdi" denilen açıklama şöyle devam etti:

'Rusya'nın 1244 sayılı BMGK kararı temelinde çözüm arayışı değişmedi'

"Kosova sorunu ile ilgili tutumların kontrolü bağlamında, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı temelinde kalıcı ve uzun vadeli çözüm arayışından yana tutumunun değişmediği vurgulandı."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, geçen hafta Beyaz Saray'da devam eden müzakerelerin sonucunda Trump'ın katılımıyla Oval Ofis'te düzenlenen törende 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza atmıştı.