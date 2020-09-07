Zaharova, Navalnıy ile ilgili Alman Dışişleri’ne yönelttiği soru listesini yayınladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Berlin’in Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’in davası ile ilgili hukuki destek talebini onayladığı yönündeki açıklamasını Facebook sayfasından yorumlayan Mariya Zaharova, Alman Dışişleri’ne yönelttiği soruları sıraladı.

“Hastanın sağlık yoklaması hala devam ediyorsa, özellikle suçlayıcı tarzda siyasi açıklamalar nasıl yapılabiliyor” diyen Zaharova, ayrıca ‘neden soruşturma ve teşhis konusunda Alman kolluk kuvvetleri ve sağlık kurumları temsilcileri değil de siyasilerin konuşmaya başladığı’ sorusunu da yöneltti.

“Kolluk kuvvetleri kanalından da, doktorlar üzerinden de resmi talep daha geçen ağustosta yapıldı. Bu yakınlarda Rus doktorlar da işbirliği önerisi içeren ek başvuruda bulundu. Alman Dışişleri bunu iyi biliyor” diyen Zaharova, şöyle devam etti:

“Peki bilgi paylaşımı neden başlamadı? Neden bu konuda yetkili olan uzmanların uygulamada çalışmaları başlamadı da, uzman açıklamaları siyasi sloganlarla ikame ediliyor?”

‘Alman tarafının NATO ve Avrupa Birliği (AB) ortaklarına, onları benzer siyasi açıklamalarda bulunmaya sevk eden, kanıta dayalı hangi verileri sağladığı’ sorusunu da yönelten Zaharova, Berlin’deki Rus Büyükelçiliği’ne talep edilen bilgiler konusundaki resmi yanıtın ne zaman ulaşacağını da sordu.