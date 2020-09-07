Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısı dördüncü gündür 5 binin üstünde

Rusya’da son bir günde 5 bin 185 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede bir gün içinde görülen vakaların sayısı, dördüncü gündür üst üste 5 binin altına inmiyor.

Rusya’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kurulan merkezin açıklamasına göre, ülkede son bir gün içinde 5 bin 185 yeni koronavirüs vakası görüldü. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690’a yükseldi.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 51 olarak verildi. Salgının başından beri ülkede görülen toplam can kaybı 17 bin 871’e çıkmış durumda.

Rusya, dünyada koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü dördüncü ülke. Koronavirüs kaynaklı can kaybının çokluğu bakımındansa 12. ülke.

Rusya’da yeni tip koronavirüse karşı bir aşı geliştirilmiş ve tescil edilmiş durumda. Sputnik V ismi verilen aşının nüfus üstünde yaygın olarak uygulamasına kasım-aralık aylarında başlanacağı belirtildi. Aşılama esnasında risk grubunda yer alanlara öncelik tanınacak.