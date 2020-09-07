Lavrov: Esad ile Suriye’de sahadaki durumu görüştük, ülkedeki durumun göreceli sakin olduğu sonucuna vardık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede Suriye’de sahadaki durumun ele alındığını, tarafların ülkedeki durumun göreceli sakin olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le yaptığı görüşmelerin ardından mevkidaşıyla kameralar karşısına geçen Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

🔴 Совместная пресс-конференция заместителя Председателя Правительства России Ю.И.Борисова, Министра иностранных дел С.В.Лаврова и заместителя Председателя Совета министров, Министра иностранных дел и по делам соотечественников Сирии В.Муаллемом https://t.co/M0mDa2o8Y6 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 7, 2020

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Lavrov, “Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad’ın davetlisi olarak yaptığımız uzun mülakat sırasında sahadaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık, Suriye’deki durumun göreceli sakin olduğunu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık” diye konuştu.

‘Suriye’de geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamıyla yok edilecek’

Suriye’de geriye kalan terör yuvalarının imha edildiğini ve tamamıyla yok edileceğini vurgulayan Lavrov, şunları söyledi:

“Şu anki aşamanın başlıca özelliği, Suriye'nin Rusya’nın da desteğiyle uluslararası terörizme ve Suriye devletini yok etme projesini hayata geçiren güçlere karşı mücadeleye dayanmış olmasıdır. Suriye’de şimdilik geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamen yok edilecek.”

‘Rusya’nın Suriye’yi Libya’ya asker aktarmak için kullandığı iddiaları doğrulanmıyor’

Lavrov, medyada yer alan Rusya’nın Suriye’yi Libya’ya asker aktarmak için kullandığı şeklindeki iddiaların gerçeklerle doğrulanmadığını belirtti.

Rus diplomat, "Libya’ya gelirsek, geçmişte defalarca söylediğimi bir kez daha söylemek istiyorum: hem Libya hem de Afrika, Avrupa ve ABD gibi diğer bölgeler konusunda Rusya’ya sürekli olarak birtakım suçlamalar yöneltiliyor. (Ancak bu suçlamalar hakkında) bize asla hiçbir kanıt sunulmamıştır" ifadelerini kullandı.

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‘Rusya Libya’da ateşkes ile ilgili tüm girişimleri destekliyor’

Rusya’nın Libya’da ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin başlaması yönündeki tüm girişimleri desteklediğini, söz konusu girişimlerin beklemeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Lavrov, şunları söyledi:

“Bunun son örneği, Kahire Bildirgesi ve Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akila Salih ile başkent Trablus'taki Fayez es Sarrac’ın ortak ateşkes girişimi. Biz bu girişimleri aktif olarak destekliyoruz ve koşulsuz, süresiz ateşkesten başlayarak derhal hayata geçirilmeye başlamasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

Libya’daki çatışmanın askeri çözümünün bulunmadığına vurgu yapan Lavrov, bunu zaman için çatışmanın taraflarının da anladıklarını, Rusya’nın ise çatışmanın ilk başından bu yana tüm taraflarla çalıştığını sözlerine ekledi.

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