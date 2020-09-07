Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ı birleştiren faktörü açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya ve Irak'taki olayların Suriye'de tekrarlanmasının önüne geçilmesinin Rusya, Türkiye ve İran'ı birleştiren ortak hedef olduğunu vurguladı.

başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le yaptığı görüşmelerin ardından mevkidaşıyla kameralar karşısına geçen Lavrov, Suriye'deki Moskova-Ankara-Tahran ittifakının altında yatan nedeni anlattı.

Lavrov, "Libya'ya yapılanların, Irak'a yapılanların Suriye'de tekrarlanmasına hiçbir şekilde izin vermeme konusundaki ortak hedef, bizi Türkiye ve İran'la birleştirdi" dedi.

Bu bağlamda Astana formatının önemine vurgu yapan Lavrov, "Astana formatı, Suriye'nin içişlerine dış müdahalede bulunma ve özellikle dışarıdan olmak üzere ayrılıkçı eğilimleri körükleme girişimlerini önleme ilkesine dayanarak Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini esas alıyor" ifadelerini kullandı.