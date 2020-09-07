Noviçok'un geliştiricilerinden Rink: Navalnıy'ın komadan çıkması, Noviçok kullanılmadığını gösteriyor

Sputnik'e konuşan Leonid Rink, "Navalnıy'ın Noviçok'la zehirlendiğini ihtimal dahilinde görmüyorum, zira semptom bulunmuyor. Eğer Noviçok ölümcül dozdan 400 kat daha az kullanılmış olsa bile komadan çıkardı ancak mutlaka gözbebeği daralması olurdu. Burada bu tür semptomlar söz konusu değil" dedi.

Noviçok'un savaşlarda nükleer silah yerine kullanılmak üzere geliştirildiğini ve yüzde 100 ölümcül bir madde olduğunu kaydeden Rink, "Demek ki, Navalnıy'ı zehirleyen madde Noviçok değil" diye ekledi.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.

Bugün Berlin’deki Charite kliniğinden yapılan açıklamada, Rus muhalif Navalnıy’in yapay komadan çıkarıldığı ve yapay solunum cihazının kapatıldığı ifade edilmişti.