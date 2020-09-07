Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: ABD ve Kürtler, Şam'ın Suriye'ye ait enerji kaynaklarını kullanmasını engelliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Suriye ekonomisinin yeniden canlanmasının önündeki temel sorunlardan birinin ABD ve Kürtlerin Suriye hükümetinin hukuken Şam'a ait hidrokarbon kaynaklarına erişimini engellemesi olduğunu vurguladı.

Başkent Şam'ı ziyaret eden Rus heyetinde yer alan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Velid Muallim'in ortak basın toplantısı sırasında Suriye ekonomisindeki sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve Kürtleri Suriye ekonomisinin canlanmasını engellemekle suçlayan Borisov, "Ekonomik canlanmanın gerçekleşmemesinin ana nedeni, elbette ABD ve Kürtlerin yıkıcı tutumu. ABD ve Kürtler, meşru Suriye hükümetinin kaynaklarını kullanıyor ve Şam'ın Suriye'ye ait enerji yataklarını kontrol etmesine izin vermiyor" dedi.

Borisov, hidrokarbon ve durum buğdayı ihracatından geleneksel olarak yüksek gelir elde eden bir ülke olan Suriye'nin bugün ise halkının yaşamsal faaliyetlerini desteklemek için bu ürünleri ithal etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki halkın Suriye petrolünün ABD'nin desteğiyle hukuka aykırı şekilde çıkarılmasından ve petrol kaçakçılığı yapılmasından rahatsız olduğunu belirtmişti.

Zaharova, "Suriye'nin kuzeydoğusunda durumun zor olduğu gözleniyor. IŞİD'in yeniden aktif hale gelmesinden doğan sorunlara, ağır insani koşullara ve artan koronavirüs vakalarına Fırat'ın doğusundaki Arap nüfusun Kürt yönetimlerin ve yasa dışı varlık gösteren ABD'nin eylemlerine yönelik protestoları eklendi. Yerel sakinlerin rahatsızlığı, özellikle yasadışı petrol üretiminden ve kaçakçılığından kaynaklanıyor. Söz konusu olan sadece Suriyelilere ait doğal kaynaklarının gasp edilmesi değil, aynı zamanda ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne de zarar veriliyor" demişti.