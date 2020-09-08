Zaharova: Navalnıy ile ilgili suçlamalar sanki önceden yazılmış senaryo gibi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili Moskova’ya yöneltilen suçlamalar için 'sanki önceden yazılmış, senaryo gibi' ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili Moskova’ya yöneltilen suçlamalarla ilgili, “Önceden yazılan senaryo hissini veriyor” dedi.

Zaharova, YouTube’daki SolovyevLive kanalına canlı yayında, “Yönelttiğimiz sorulara yanıt almadık. Rusya Başsavcılığı’nın resmi soruları, Omsk’taki sağlıkçıların sayısız soruları, Rusya Ulusal Tıp Odası Başkanı Sayın Leonid Roşal’in soruları, hepsi yanıtsız kaldı. Hiç, sıfır” diye konuştu.

Zaharova, “Hiçbir şey yok, sadece bu senaryonun önceden yazıldığı hissi var” dedi.