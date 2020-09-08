Rusya’da 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya’da bir günde belirlenen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 5 bin 99 olarak açıklandı. Ülkedeki yeni vaka sayısı düne göre azalma gösterse de toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a çıkmış durumda.

Rusya’da bir gün içinde 5 bin 99 yeni tip koronavirüs vakası kayıtlara geçirildi. Dün 5 bin 185 yeni vaka görülmüştü.

Ülkede şimdiye dek koronavirüs testi pozitif çıkmış kişilerin toplam sayısı ise 1 milyon 35 bin 789.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 122 kişininse hayatını kaybettiği açıklandı. Şimdiye dek görülen toplam can kaybı 17 bin 993.

Rusya, dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü dördüncü ülke. Koronavirüs kaynaklı can kaybının çokluğu bakımındansa 12. ülke.

Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V ağustosta onaylanmıştı. Aşının nüfus üstünde yaygın uygulaması ise sene sonuna doğru başlayacak. Sputnik V, dünyanın ilk onaylanmış koronavirüs aşısı.

Aşının üçüncü aşama klinik araştırmaları devam ederken onaylanması, bazı Batılı güçler tarafından eleştirilmişti. Ancak şimdi ABD ve İngiltere de kendi geliştirmekte oldukları aşılar için hızlandırılmış onay süreci uygulanmasını tartışıyor.