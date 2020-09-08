Omsk Bölgesi Baş Toksikoloji Uzmanı: Şimdiye dek Alman doktorlardan Navalnıy hakkında hiçbir bilgi gelmedi

Omsk Bölgesi ve Sibirya Federal Bölgesi Baş Toksikoloji Uzmanı Aleksandr Sabayev, Rus doktorların Alman meslektaşlarından muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın durumu hakkında şimdiye dek hiçbir bilgi almadığını söyledi.

Aleksey Navalnıy vakasına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Omsk Bölgesi ve Sibirya Federal Bölgesi Baş Toksikoloji Uzmanı Aleksandr Sabayev, Alman doktorların Navalnıy'ın Berlin'e sevk edildiği tarih olan 23 Ağustos'tan sonra iletişime geçmediğini belirtti.

Sabayev, "Omsklu doktorlar, hiçbir bilgi almadı. 23 Ağustos'ta hem bizim tarafımızdan hem de Alman doktorlar tarafından bilgi sağlanmasına ilişkin bir inisiyatifimiz oldu. Ancak iletişimimiz, 23 Ağustos'ta bu taleple birlikte sona erdi" dedi.

Rus uzman, dolayısıyla söz konusu tarihten sonra Alman doktorların Navalnıy'la ilgili bilgi talep etmediğini ve Rus doktorların da muhalif ismin durumuna ilişkin bilgi alamadığını vurguladı.

'Navalnıy'da zehirli madde izine rastlamadık'

Bu arada Sabayev, Navalnıy'ın zehirlendiğine dair iddiaları yanıtladı.

Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu Navalnıy'ın vücudunda zehirli madde izine rastlanmadığını kaydeden Sabayev, "Sekiz konsültasyon yapıldı, 60 biyokimyasal test, birkaç kardiyogram yapıldı, vücut sistemleri iyi ekipmanla sürekli izlendi, enstrümantal ve ışınlı tanı yöntemleri böyle bir kriz durumunun tüm olası nedenlerini devre dışı bıraktı. Öncelikle toksikoloji uygulaması yapıldı, bu ilk testti ve sekiz saat sonra toksik maddelerin bulunmadığına dair bir yanıt alındı" ifadelerini kullandı.

'Kesinlikle Noviçok'la zehirlenmedi'

Sabayev, Navalnıy'ın testlerinin, uzman seviyesindeki ekipmanla yapıldığının ve bundan dolayı test sonuçlarına inanmamanın imkânsız olduğunun altını çizdi.

Navalnıy'ın kesinlikle Noviçok'la zehirlenmediğini ve zehirlenme izleri bulunmadığını kaydeden Aleksandr Sabayev, "Ultra hemodiyafiltrasyon prosedürü, Noviçok'un da aralarında olduğu organik fosfor bileşikleriyle şiddetli zehirlenme durumunda uygulanır. Ultra hemodiyafiltrasyon prosedürü olmadan, Noviçok'a maruz kalmış bir kişiyi kurtarmak imkânsız. Biz bu prosedürü uygulamadık, zira bu yönde belirti yoktu. Eğer zehirlenme olsaydı, ilk saatlerde ölmüş olurdu" diye konuştu.

'Komadan çıkması normal'

Navalnıy'ın komadan çıktığına dair haberlere kesinlikle itimat ettiklerini anlatan Rus uzman, bunun Omsk'ta koydukları teşhisle örtüştüğünü ve hastanın eylül başından itibaren komadan çıkmasının beklendiğini söyledi.

Sabayev, Rus doktorların Navalnıy'ı 44 saat içinde derin komadan çıkardığını da ekledi.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.

Berlin’deki Charite kliniğinden dün yapılan açıklamada, Rus muhalif Navalnıy’in yapay komadan çıkarıldığı ve yapay solunum cihazının kapatıldığı ifade edilmişti.