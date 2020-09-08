Rus Dışişleri, Navalnıy vakası nedeniyle Alman elçiyi çağırdı

Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rus Dışişleri, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'la ilgili vakanın istişare edilmesi için Almanya Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'i çağırdı.

Elçilik, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini ifade etti.

Bu konuya ilişkin bir açıklamada da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan gelmişti.

Zaharova, Moskova'nın Berlin'den Alman ordusunun yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçları ve Alman Dışişleri'nin elinde 'kanıtlar' da dahil mevcut tüm verileri istediğini söylemişti.

Zaharova, Almanya'nın tutumunu 'blöf' olarak nitelemiş ve bunun 'kirli siyasi yaygaraya' hizmet ettiğini vurgulamıştı.