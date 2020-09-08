Lavrov: Kıbrıs sorununu, görüşmelerin yeniden başlatılması çözebilir

Rusya’nın, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin mevcut kararları temelinde kapsamlı, kalıcı, adil ve uygulanabilir çözüm arayışına olan bağlılığını yinelediğini dile getiren Lavrov, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ortak basın toplantısında şöyle konuştu:

“Bağımsızlık, egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünün en etkili garantilerinin BM Güvenlik Konseyi’nin garantileri olabileceğine inanıyoruz. Halihazırda, adada bulunan BM barış güçlerinin yetkisinde değişikliğe gerek görmüyoruz”.

Lavrov, “Kıbrıs sorununun nihai çözümün bulunması için görüşmelerin en kısa zamanda yeniden başlatılmasının, uzlaşma için gerekli olan yapıcı havayı yaratacağına inanıyoruz” diye ekledi.