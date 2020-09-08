Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Koronavirüs pandemisi bir buçuk yıl sonra unutulup gidecek

Moskova Finans Forumu'nda konuşan Sobyanin, "Pandemi tek seferlik bir olay ve bir buçuk yıl sonra tamamen unutulacağını düşünüyorum. Krizin merkezinde bulunduğumuzda "Bittik, şimdi ne olacak?" diyoruz. Ama inanın, çok sayıda aşı piyasaya sürüp nüfusun çoğunu aşılayacağız ve başka sorunlar ve zorluklarla uğraşacağız" dedi.
© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Sobyanin, Rusya'da ikinci koronavirüs dalgası yaşanacağına inanmadığını belirtti.
Birçok uzmanın düşüncesinin aksine Rusya'da ikinci dalga yaşanmadığını kaydeden Sobyanin, "Sağlık sistemimizin, yeni meydan okumalarla ciddi ek kısıtlamalar olmadan başa çıkacağından eminim. En azından bunu umuyoruz" diye konuştu.
Sobyanin, Rusya'nın zorluklarla mücadele edebileceğini ve onların üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ekledi.
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