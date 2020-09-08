Rusya’nın ikinci Kovid-19 aşısının ikinci araştırma aşaması tamamlandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, 8 Eylül, 20 gönüllüden oluşan son grup da taburcu edildi. Böylelikle 100 gönüllünün tamamı iki kez aşılanmış oldu ve 23 günlük gözlem aşamasını tamamladı. Gönüllüler kendini iyi hissediyor” ifadesine yer verildi.

Bundan sonra gönüllülerin hastane dışında gözlemleneceği belirtilirken klinik araştırma sırasında iki doz aşı yapılan tüm gönüllülerde bağışıklığın oluştuğu kaydedildi.

'EpiVakKorona' adını alan aşının klinik araştırmaları 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül’de tamamlanmıştı.

Gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti. İkinci aşamanın sonuçlarının 30 Eylül’de açıklanması planlanıyor. Sonuçlarının başarılı olması durumunda aşı için geçici tescil ruhsatı alabilir.