Rusya’da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 18 bini geçti

Rusya’da son bir gün içinde 5 bin 218 yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 7’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı ise 18 bini geçti.

Rusya’da son bir günde belirlenen yeni vaka sayısı 5 bin 218 olarak açıklandı. Ülkede 4 Eylül’den beri yeni vakaların sayısı 5 bini geçiyor. 16 Ağustos sonrasında yeni vaka sayıları hep 5 binin altında kalmıştı.

Bunun yanında ülkede son bir günde yeni tip koronavirüs kaynaklı 142 can kaybı görüldü. Pandeminin başından beri görülen toplam can kaybı 18 bin 135’e çıkmış duurmda.

Diğer taraftan yeni vakalar başkent Moskova’da yoğunlaşmış durumda. Zira son bir günde belirlenen 5 bin 218 yeni vakadan 642’si başkentte görüldü.

Moskova Belediye Başkanı: Koronavirüs pandemisi bir buçuk yıl içinde unutulacak

Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs pandemisinin ‘bir kerelik bir olay’ olduğunu söylemiş, insanların salgını bir buçuk yıl sonra unutacağını savunmuştu.

Sobyanin bu kanısını, Rusya’da nüfus üstünde yaygın aşılamanın yakında başlayacak olmasıyla açıklamıştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı 8 Eylül’de, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin halkın kullanımına sunulduğu açıklamasını yapmıştı.

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V, dünyanın onaylanmış ilk koronavirüs aşısı.