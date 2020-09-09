Rusya, Navalnıy vakasıyla ilgili asılsız suçlamalar nedeniyle Almanya'ya protesto notası verdi

Rus Dışişleri yetkilileri ve Almen elçi von Geyr, Navalnıy vakasını görüşmek üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, Navalnıy vakasıyla ilgili asılsız suçlamalar nedeniyle Almanya'ya protesto notası verildiğini duyurdu.

'Almanya'dan derhal kapsamlı yanıt bekliyoruz'

"Rusya vatandaşı Aleksey Navalnıy'ın hastalanması ve hastaneye kaldırılması bağlamında Almanya Hükümeti tarafından Rusya'ya yöneltilen asılsız suçlamalar ve ültimatomlar ve Berlin'in mevcut durumu açık şekilde Rusya'yı itibarsızlaştırmak için kullanması nedeniyle kararlı bir şekilde protesto notası verildi" açıklaması yapan Rus Dışişleri, "Rusya Başsavcılığı'nın 27 Ağustos tarihli resmi başvurusuna Almanya tarafından derhal tüm bilgileri, test ve analiz sonuçlarını içeren kapsamlı bir yanıt verilmesi talebi yinelendi" ifadelerini kullandı.

'Talebin yerine getirilmemesini Rusya karşıtı düşmanca bir provokasyon olarak göreceğiz'

Almanya'nın Rusya'nın talep ettiği materyalleri sunmaması halinde bunun Alman hükümetinin objektif soruşturma kapsamında gerçeği ortaya çıkarmayı reddettiği şeklinde değerlendirileceğini belirten bakanlık, "Berlin'in Navalnıy vakasıyla ilgili geçmiş ve gelecekteki eylemleri ise Rus-Alman ilişkileri için birtakım sonuçlara ve uluslararası durumun ciddi şekilde zora girmesine gebe 'Rusya karşıtı düşmanca bir provokasyon' olarak görülecek" diye vurguladı.

Bakanlık, bu politikanın sonuçlarına ilişkin tüm sorumluluğun Alman hükümeti ile onun NATO ve AB'deki müttefiklerine ait olacağının altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Moskova tarafından Aleksey Navalnıy hakkında gönderilen taleplere karşı kabul edilemez bir tutum sergilediğini belirtmişti.