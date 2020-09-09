Lavrov: Almanya'nın Navalnıy konusundaki tutumu kesinlikle kabul edilemez

Basın toplantısında Almanya Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'i Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Lavrov, "Elbette, ülkelerimiz arasındaki anlaşma uyarınca Rusya Başsavcılığı tarafından hukuki yardım sunulması konusunda gönderilen resmi talep de dahil Berlin'e gönderdiğimiz resmi taleplere yönelik kesinlikle kabul edilemez tutuma ilişkin olarak Alman meslektaşlarımıza sormak istediğimiz çok sayıda soru birikti" dedi.

Almanya'nın Rusya tarafından gönderilen yasal ve meşru taleplere yönelik tutumunu ve Alman tarafının bu tutumu uluslararası topluma aktarırken kullandığı tonu beğenmediklerini söyleyen Lavrov, "Almanya, Rus tarafının taleplerini uzun süre yanıtsız bıraktı. Moskova'dan yapılan hatırlatmalar karşısında ise 'Siz her şeyi biliyorsunuz, kendiniz yanıt verebiliyor olmasınız' şeklinde kibirli bir tepki verildi" ifadelerini kullandı.

Berlin'in Alman ordusuna ait bir enstitüde yapılan kimyasal analizle ilgili bilgileri paylaşmadığını da anımsatan Lavrov, "Berlin, Rusya'nın Alman ordusunun kimyasal maddeler alanında hangi bilgilere sahip olduğuna dair bir izlenim edinmesini istemiyor" diye ekledi.

Alman elçi Rus Dışişleri'nde

Bu arada Almanya Büyükelçisi von Geyr Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gitti ve Alman diplomat ile Rus yetkilileri arasındaki görüşme başladı. Bu konuya ilişkin bir açıklamada da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan gelmişti.

Zaharova, Moskova'nın Berlin'den Alman ordusunun yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçları ve Alman Dışişleri'nin elinde 'kanıtlar' da dahil mevcut tüm verileri istediğini söylemişti. Zaharova, Almanya'nın tutumunu 'blöf' olarak nitelemiş ve bunun 'kirli siyasi yaygaraya' hizmet ettiğini vurgulamıştı.