Karadeniz’de Rus Su-27’den ABD uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlık Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasında, hava sahası kontrol araçlarının ülke sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedefi tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Havalandırılan Su-27 savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı olarak belirledi ve Karadeniz suları üzerinde ona refakat etti” dendi.