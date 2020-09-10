Rusya’da son bir günde 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son bir gün içinde belirlenen 5 bin 363 yeni koronavirüs vakasıyla beraber toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 370’e yükseldi.
Ülkede son bir gün içinde 128 kişinin yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Toplam can kaybı sayısı 18 bin 263 olarak verildi.
Rusya’da geliştirilmiş olan koronavirüs aşısı Sputnik V’nin nüfus üstünde yaygın uygulamasına yakında başlanacak.
Rusya Sağlık Bakanlığı 8 Eylül’de, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin halkın kullanımına sunulduğu açıklamasını yapmıştı.
Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V, dünyanın onaylanmış ilk koronavirüs aşısı.
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