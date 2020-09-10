Kremlin, Putin'in Navalnıy vakası için soruşturma komitesi kuracağına dair Conte tarafından yapılan açıklamayı yalanladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Foglio gazetesine verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden bahsederek Rus liderin soruşturma komitesi kuracağını ve Alman makamlarıyla işbirliğine hazır olduğunu söylediğini belirtmişti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Conte'nin açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bir yanlış anlama olmuş olabilir. Görüşmede Berlinli hastanın durumu ele alındı ve Devlet Başkanı, İtalyan meslektaşına oldukça uzun bir zamandır ön soruşturma çalışmalarının yürütüldüğüne dair bilgi verdi. Ayrıca Putin, şu anda dava açılması için bir gerekçe bulunmadığını zira Rus uzmanların tüm analizlerinin zehirleyici madde bulunmadığını gösterdiğini söyledi" dedi.

Rusya'nın Navalnıy vakasının aydınlatılmasına ilgi gösterdiğini kaydeden Peskov, Rus tarafının Berlin'den Alman laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçlarına ilişkin yanıt beklediğini söyledi.

"Siz, 'tüm verilere göre zehirli madde kullanıldığını' söylüyorsunuz. Ancak bu vakada tüm verilere değil, sadece Berlin'deki laboratuvarın analiz sonuçlarına bakıldı. Zira Omsk ve Moskova'daki laboratuvarların analiz sonuçları zehirli madde olmadığını gösteriyor" diye devam eden Peskov, şunları söyledi:

"'Tüm verilere göre' ifadesini kullanmak yerine gerçeği net biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Burada 'tüm veriler', tek bir laboratuvarın sonuçlarını ifade ediyor. Bu sonuçların ne olduğunu bilmeden hiçbir şey söyleyemeyiz."

Peskov, Alman tarafının analiz sonuçlarını Rusya'yla paylaşmakta ne gibi zorluklar yaşadığına şimdiye dek anlam veremediklerini belirtti.

Berlin'den Navalnıy'a zehirlenme tanısı koyulmasında esas alınan bilgileri beklediklerini ve bunun olayı aydınlatmaya önemli katkı sunacağını söyleyen Peskov, "Eğer zehirlenme söz konusuysa, elbette soruşturma yapılması gerekir ve yapılacak" diye ekledi.