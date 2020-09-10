Moskova Belediye Başkan Yardımcısı: Sputnik V aşısı vurulan 13 kişi kendilerini iyi hissediyor

Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında dün Moskova'da başkent sakinlerine aşı vurulmaya başlanmıştı.

Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Rakova, dün aşı yapılan 13 kişinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Rakova, "Bugün, araştırmanın ilk katılımcılarının sağlık durumunu değerlendirdiğimiz birinci gün. Dün 13 kişi aşılandı, bugün sabah hepsine telefon açıldı, herkes kendisini iyi hissediyor. Sadece bir kişinin ateşi 37.2, birinin biraz eli ağrıyor, birini başı ağrıyor ancak tüm bunlar her aşılamada normal sınırlar içinde" dedi.

Özel olarak oluşturulan bir inovasyon grubunda elektronik bileklikler kullanıldığını da söyleyen Rakova, bilekliklerin bu kişilerin sağlık değerlerini ölçtüğünü ve verileri otomatik olarak gönderdiğini ekledi.

Dün Rakova, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında Moskovalılara aşı vurulmaya başlandığını söylemişti.

Rakova, "Aşı yaptırmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Yoğun talep gördüğümüzü söyleyebilirim. Daha şimdiden 35 binden fazla Moskovalı başvuruda bulundu. Şu anda başkentte, koronavirüse karşı aşılama çalışmaları altı sağlık kuruluşunda yapılıyor, ileride hastane sayısı 20’ye çıkarılacak" demişti.