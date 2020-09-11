Çinli bilim insanları Rus Kovid-19 ilacının etkinliğini doğruladı

Rus bilim insanları, Çin'in Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun talebi üzerine geçen şubat ayında Çin'e 'Triazavirin' ilacını göndermişti.

Rusya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Valeriy Çaruşin, "Triazavirin, Kovid-19’a karşı mücadelede olumlu etkiye sahip, hastalık süresini azaltıyor, birçok belirtileri yumuşatıyor. Bu bilgiyi, Harbin Tıp Üniversitesi Başkanı Yang Baofeng’den aldık. Yanıt henüz resmi değil, çünkü araştırma devam ediyor. Bu ara bir sonuç, daha fazla geliştirilmesi gerekiyor, ama genel olarak olumlu etki var" diye konuştu.

Çin’de klinik araştırma protokolünün onaylandığı ve bu protokolün uluslararası 'Engineering' dergisinde yayınlandığını hatırlatan Çaruşin, bu protokole uygun olarak Heilongjiang eyaletindeki 10 hastanede randomize araştırmaların hayata geçirilmekte olduğunu belirterek, "Çalışma, kontrol grubu ve ilaç alan ama hangi ilaç aldığını bilmeyen hastalar üzerinde yapılıyor. Araştırma, hastalığı hafif veya orta seyreden hastalar üzerinde yapılıyor. Çalışmalarda yer alan hasta sayısı 245" ifadelerini kullandı.

Çaruşin, benzer çalışmanın Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki birkaç hastanede de yürütüldüğünü kaydetti.