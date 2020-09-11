Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısı üç gündür artıyor

Rusya’da bir gün içinde 5 bin 504 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede yeni vakaların sayısı üçüncü gündür yükselmeye devam ediyor.

Rusya’da yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde 5 bin 504 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 51 bin 874’e yükselmiş durumda.

Bunun yanında Rusya’da yeni vakaların sayısının üç gündür yükseldiği gözlendi. Dünkü yeni vaka sayısı 5 bin 363, 9 Eylül’deki 5 bin 218, 8 Eylül’deki yeni vaka sayısı ise 5 bin 99 olarak açıklanmıştı.

Ülkede bir gün içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 102 olarak verildi. Toplam can kaybı 18 bin 365.

Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik-V’nin ilk partisi 8 Eylül’de halkın kullanımına sunulmuştu. Yaygın aşılamanın ise gelecek ay başlaması bekleniyor.

Sputnik-V dünyanın tescil edilmiş ilk aşısı.