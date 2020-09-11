Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısı üç gündür artıyor

Rusya’da yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde 5 bin 504 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 51 bin 874’e yükselmiş durumda.
Bunun yanında Rusya’da yeni vakaların sayısının üç gündür yükseldiği gözlendi. Dünkü yeni vaka sayısı 5 bin 363, 9 Eylül’deki 5 bin 218, 8 Eylül’deki yeni vaka sayısı ise 5 bin 99 olarak açıklanmıştı.
Ülkede bir gün içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 102 olarak verildi. Toplam can kaybı 18 bin 365.
Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik-V’nin ilk partisi 8 Eylül’de halkın kullanımına sunulmuştu. Yaygın aşılamanın ise gelecek ay başlaması bekleniyor.
Sputnik-V dünyanın tescil edilmiş ilk aşısı.
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