Lukaşenko, 14 Eylül'de Moskova'da Putin'le görüşecek

Basın toplantısında konuşan Peskov, "Lukaşenko'nun ziyareti 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. Bu bir çalışma ziyareti olacak ve Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme gerçekleştirilecek" dedi.

Peskov, görüşme sonucunda ortak belgelerin imzalanmasının planlanmadığını belirtti. Putin ve Lukaşenko görüşmesinin sonuçları hakkında muhtemelen kamuoyuna bilgi vereceklerini, bunu yapmaya çalışacaklarını ekledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra seçimlerin yenilenmesi talebiyle protesto gösterileri başlamıştı. Belarus savunma ve dışişleri bakanları bu ay Moskova'yı ziyaret etmiş, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin liderliğindeki bir Rus heyeti de Minsk'e gitmişti. Putin ile Lukaşenko, ağustosta birkaç telefon görüşmesi yapmıştı.