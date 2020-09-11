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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Rusya'nın ABD'nin içişlerine karıştığı iddiası asılsız

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    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'nin içişlerine karıştığına dair suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Almanya'nın Navalnıy vakasına ilişkin suçlamalarını da reddeden Lavrov, Hindistan ve Çin'in gerilimi düşürme kararı almasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

    Lavrov, Moskova'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.

    Rusya'nın ABD'nin içişlerine karıştığına dair suçlamalara yanıt veren Lavrov, "ABD seçimlerine müdahaleyle ilgili kesinlikle asılsız olan suçlamaları ele almayı ABD'li meslektaşlarımıza birçok kez önerdik. Birbirimizin içişlerine müdahale etmeyeceğimizi taahhüt edeceğimiz bir ortak siyasi açıklama yapmayı önerdik. Ancak ABD'liler bunlarda kaçınıyor ve bizi içişlerine müdahaleye yönelik yasadışı eylemlere son vermeye çağırıyor" dedi.

    Lavrov, Almanya'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy vakası konusunda Rusya'ya yönelttiği suçlamaların mesnetsiz olduğunu söyledi.

    Navalnıy'ın yaşadığı olay sırasında ona eşlik edenlerin yavaş yavaş Almanya'ya gittiğini gördüklerini kaydeden Lavrov, "Bu durum, Almanya ve diğer Batılı partnerlerin Rusya'ya olayla ilgili mesnetsiz suçlamalar yönelttiği dönemde gerçekleşiyor. Tüm bunlar, çok rahatsızlık verici ve ciddi düşüncelere sevk ediyor" diye konuştu.

    Rusya'nın Navalnıy'ın zehirlendiğine dair iddialar hakkında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) üzerinde de olmak üzere Almanya'dan bilgi almak istediğini söyleyen Lavrov, ancak KSYÖ'nün henüz bu tür bir bilgi sahibi olmadığının altını çizdi.

    Lavrov, Moskova'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında bir araya gelen Hindistan ve Çin Dışişleri Bakanlarının birliklerin sınır bölgelerinden geri çekilmesi, uygun bir mesafenin muhafaza edilmesi ve Ladah'ta gerilimin düşürülmesi konusunda anlaşmasını da yorumladı.

    Hindistan ve Çin tarafından alınan kararın çok memnuniyet verici olduğunu belirten Lavrov, "Bunun çok faydalı bir karar, farklı bir açıklama ve faydalı bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Bunun Rusya topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Wang Yi, Aleksey Navalniy, Çin, Hindistan, Alman, Suçlama, içişlerine müdahale, Moskova, ABD, Sergey Lavrov, Rusya
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