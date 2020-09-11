Kırım Hükümeti, 'Rus Dünyası Tarihinde Kırım' adlı uluslararası yarışma düzenliyor

Dördüncü kez düzenlenen bu yarışmanın amacı, yabancı ülkelerde yaşayan Rusyalı yurttaşlar arasında Kırım'ın tarihi, kültürel, doğal ve ulusal değerlerinin popüler hale getirilmesi amacını taşıyor.

20 soruluk test ile 1 sanatsal görevden oluşan yarışmanın katılımcıları, 'Rus Dünyası benim için ne anlam ifade ediyor?', 'Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde hakikat anı: Kırım', 'Sizce Rus ulusal kimliği ile Kırım arasındaki kesintisiz bağlantının nedeni nedir?' ve 'Büyük Rus yazar ve şairlerin ilham kaynağı olarak Kırım' gibi konularda soruları yanıtlayacak.

Yarışmanın kazananı olarak belirlenecek 3 kişiye büyük ödül olarak 2 kişilik bir hafta Kırım tatili ve yarımadadaki önde gelen tesislerde düzenlenecek yoğun bir tur programı hediye edilecek.

20 test sorusunu doğru yanıtlayıp dereceye giremeyen katılımcılara hatıra hediyeleri ve onur ödülleri takdim edilecek.