Ukrayna, MIA Rossiya Segodnya’nın uygulamalarını App Store’dan kaldırttı

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU), Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’na ait tüm uygulamaların AppStore’un Ukrayna segmentinden kaldırılması talebinde bulunduğu belirtildi. yönünde Apple’dan bilgi aldıklarını belirtti.

Rossiya Segodnya’dan yapılan açıklamada, Apple’dan alınan mektupta, “SBU’nun talebi üzerine, ajans uygulamalarının AppStore’un Ukrayna segmentinden kaldırıldığı” bilgisinin yer aldığı ifade edildi.

‘Batı için doğal bir sansür’

SBU’nun Apple’a Rossiya Segodnya uygulamalarını kaldırma talebini değerlendiren Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, “Bu malesef Batı için doğal bir sansür. İfade özgürlüğüne dayanamıyorlar. Rusya ise ifade özgürlüğünde dünya şampiyonu. Böylesine geniş görüş ve ifade yelpazesi başka hiçbir yerde yok. Biz korkmuyoruz. Biz dengedeyiz” diye konuştu.

‘Rusça konuşanları haklarının ihlali’

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komitesi’nin Başkanı Aleksandr Hinşteyn, “Rossiya Segodnya uygulamalarının Ukrayna’da engellenmesini, Ukrayna vatandaşlarının bilgiye erişim hakkını ve Rusça konuşanların haklarını ihlal eden politik sansür eylemi olarak görüyorum. Komitemiz bu durumu tepkisiz bırakmayacak” ifadesini kullandı.