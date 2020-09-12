Türkiye, Rusya’dan doğalgaz alımını Temmuz'da artırdı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Türkiye’nin Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan gaz alımının temmuz ayında 364 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini belirtti.

FTS, Rusya’nın haziran ve temmuz aylarındaki gaz ihracat rakamlarını yayınladı.

Temmuz ayında en büyük doğalgaz alıcıları Almanya (1 milyar 669 milyon metreküp), İtalya (1 milyar 469 milyon), Belarus (1 milyar 278 milyon metreküp) ve Slovakya (1 milyar 65 milyon metreküp) oldu.

FTS’in Türkiye’nin temmuz alımlarıyla ilgili rakamlar sadece Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatı yansıtıyor. TürkAkım verileri 3 ay gecikmeyle yayınlanıyor.

Mavi Akım üzerinden Türkiye’ye yapılan sevkiyat, haziran ayında 2.4 milyonken temmuzda 363 milyon 707 bin metreküpe çıkmış görülüyor.