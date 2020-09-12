Sputnik V aşısı Rusya'nın bölgelerine gönderildi

Tescil sonrası test çalışmalarına tabi tutulan dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin aşılama çalışmaları önceki gün başkent Moskova'da başlamıştı. Aşıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, aşının ilk partisinin Rusya'nın bölgelerine gönderildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında "Pilot tedarik kapsamında, aşının Rusya'nın bölgelerine tedarikine yönelik lojistik zinciri oluşturulacak. Yüksek risk grubu içindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısının dağıtılmasına ve aşılamanın organizasyonuna yönelik süreçler belirlenecek" dendi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, çarşamba günü Kovid-19 aşısı vurulan 13 kişinin aşılamadan bir gün sonra kendilerini iyi hissettiğini ve bazılarının sağlık durumunun elektronik bileklikle izlendiğini belirtmişti.