'Türkiye, Bodrum'da ölen Alisa Adamova'yla ilgili vakanın soruşturulması için Rusya'ya adli yardım sunmayı reddetti'

Tatil için geldiği Bodrum'da konakladığı otelde yaşanan talihsiz kaza sonucu hayata gözlerini yuman Alisa Adamova'nın ölümüyle ilgili davanın görülmesine Antalya'da başlandı.

Alisa'nın ailesinin haklarını temsil eden bir Rus avukatlık bürosundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Alisa'nın ölümünün soruşturulması konusunda Rusya'ya uluslararası adli yardım sunmayı reddetti.

Rus basınına konuşan avukatlar, Rusya Soruşturma Komitesi'nin bu vakayla ilgili ceza davası açtığını belirterek "Komitenin uluslararası adli yardım sunulmasına ilişkin talebine kısa süre önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Türkiye, Ceza Davalarında Adli Yardım Sözleşmesi'nin bir ülkeye kendi vatandaşının siyasi saiklerle soruşturulduğunu ya da soruşturmanın egemenliğini tehdit ettiğini düşünmesi halinde adli yardım talebini reddetme hakkı veren maddesi uyarınca talebi geri çevirdi" dedi.

Soruşturmanın kesinlikle siyasi saiklerle yürütülmediğini ve Türkiye'nin egemenliğine müdahalenin söz konusu olmadığını kaydeden avukatlar, Rus hükümetinin olağan cezai soruşturma prosedürleri çerçevesinde hareket ettiğinin altını çizdi.

Bu arada Alisa'nın ebeveynleri Andris Leykutsis ve Nataliya Adamova, otel müdürünün ilk duruşmada suçunu kabul etmediğini söyledi.

Otel müdürünün 2002'de Polkar firması tarafından üretilen su kaydırağının tasarımını ve otelin sezon başında resmi kurumlar tarafından herhangi kusur bulunmadan işletme onayı aldığını öne sürerek suçunu kabul etmediğini belirten ebeveynler, davanın ne zaman sonuçlanacağını bilmediklerini, trajedinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir konunun aydınlatılmadığını vurguladı.

Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan minik kız, 28 Ağustos’ta yaşamını yitirmişti.