Rusya’da 5 bin 449 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 94 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 690 kişinin ise hastalığı yenerek taburcu edildiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 5 bin 449 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son hastalananlarla birlikte ülke genelinde Kovid-19 vakalarının toplam sayısının bir milyon 62 bin 811’e yükseldiği belirtildi.

Vakaların yüzde 23.5’inde hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edilen açıklamada, yeni vakaların 650’sinin Moskova’da, 206’sının St. Petersburg’da, 166’sının da Moskova bölgesinde görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 94 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde toplam ölenlerin sayısının 18 bin 578’e ulaştığı, ölüm oranının 29 gündür yüzde 0.5’i aşmadığı vurgulandı.

Koronavirüsle mücadele merkezi ayrıca son 24 saat içinde 2 bin 690 kişinin hastalığı yenerek hastanelerden taburcu olduğu, böylelikle Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olanların sayısının 876 bin 225’e ulaştığı bilgisini paylaştı.