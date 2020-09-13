Lavrov: Moskova, ABD'nin istediği gibi Çin'e 'karşı dostluk kurmayacak'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD'nin Çin'e veya başka herhangi bir ülkeye 'karşı dostluk kurma' politikasından uzak olduğunu, Moskova'nın herkesle dostluk ilişkileri tesis etmeye ve şart koşmamaya gayret ettiğini belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın ABD'nin Çin'e veya başka herhangi bir ülkeye 'karşı dostluk kurma' politikasından uzak olduğunu, Moskova'nın herkesle dostluk ilişkileri tesis etmeye ve şart koşmamaya gayret ettiğini söyledi.

Lavrov'a Washington’un uluslararası ortaklarına Çin'e 'karşı dost olma' çağrılarını nasıl değerlendirdiği soruldu.

Rusya'nın ABD'nin Çin'e veya başka herhangi bir ülkeye ‘karşı dostluk kurma’ politikasından uzak olduğunu söyleyen Lavrov, "Ne Rusya, ne Çin, ne de ortaklarımız olarak asla birilerine, diğerlerine karşı dostluk kurmayı önermeyiz. Hoşunuza gitmeyenlere karşı birilerini kışkırtma tavrı zaten bu konudaki tutumumuzun ne olduğu cevabını içeriyor” diye konuştu.

Moskova'nın 'tamamen farklı diplomatik ve politik kültüre' sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, şunları söyledi:

"Herkesle iyi ilişkiler geliştirme arzusundayız. Bağlarımızı kiminle derinleştirsek derinleştirelim, işbirliğinin bedelinin, Washington'da veya başka herhangi birinde sempati uyandırmayan devletlerle ilişkilerin kasıtlı olarak bozulması şartını asla ileri sürmüyoruz.”

Rus diplomat, "‘Birine karşı dost olmak’ zaten ‘dostluk’ sözcüğünün anlamı ile çelişen bir şey” ifadesini kullandı.

'Moskova, Batı'nın olası yeni yaptırımlarını yanıtsız bırakmayacak'

Batı'nın Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımlarının hem diplomasi kanunlarına göre, hem de Batı'nın Rusya ve müttefiklerinin planları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak için yanıtsız bırakılmaması gerektiğini söyleyen Lavrov, şöyle konuştu:

"Batı’nın Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımları yanıtsız bırakılmamalı. Birinci bu, diplomasi kanunları açısından doğru değil. İkincisi ise biz sadece çeşitli batılı çevrelerin, ülkelerin ve çok sayıdaki sözüm ona sivil toplum örgütlerinin ülkemizin ve müttefiklerimizin planlarına olumsuz etkisini sınırlamak istiyoruz."