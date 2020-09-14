Lavrov: Avrupa Birliği, sırf ABD’yi memnun etmek için Rusya’yı 'cezalandırmak' istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “AB ile çok sayıda ileriye dönük umut verici planımız vardı. AB ile enerji alanı olsun, ileri teknoloji alanı olsun ya da genel olarak ekonomik işbirliği alnındaki ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimize ilişkin evraklar da var” ifadesini kullandı.

Rus bakan, “Maalesef AB, Rusya’yı cezalandırma adı verilen bu şeyde ABD’nin gerisinde kalmamak için anlık arzular uğruna kendi jeoekonomik, stratejik çıkarlarını feda etme yolunu seçti” diye konuştu.

“Biz buna alışığız” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi anlıyoruz ki, AB ile tam teşekküllü ortaklığa dönme olasılığını da akılda tutmak kaydıyla, AB’nin olumsuz ve yıkıcı duruşunu sürdürmesi durumunda, onun bu tür kaprislerine bağlı kalmamamız ve kendi kalkınmamızı kendi başımıza veya eşit ve karşılıklı saygı temelinde işbirliği yapmaya hazır olanlarla birlikte sağlayabilmemiz için gereken tüm imkanları sağlamalıyız.”

Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımların karşılıksız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Lavrov, “Bu, öncelikle diplomasi kuralları açısından doğru olmaz. İkincisi de biz çeşitli Batı kurum ve devletlerinin, çok sayıda sözde sivil toplum kuruluşlarının, ülkemizdeki ve müttefiklerimizdeki planlar üzerindeki olumsuz etkisini kısıtlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.