Lukaşenko, Belarus’ta protestolara neden olan seçimlerin ardından ilk yurtdışı ziyareti için Rusya’da

Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek için bugün Soçi’ye gidecek olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun uçağının Rusya’ya indiği belirtildi. Rusya’ya yaptığı ziyaret, ülkesinde geniş protestolara neden olan seçimlerden sonra Lukaşenko’nun gerçekleştirdiği ilk yurtdışı gezisi.

Kremlin’in, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Rusya lideri Putin ile Soçi’de yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamasında, söz konusu görüşmede ikili ilişkilerin geleceği ile ortak projeler ve iki ülkenin entegrasyon sürecinin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamasında bahsedilmese de Soçi’deki görüşmelerde ele alınacak konulardan birisinin, Belarus’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinden beri ülkede devam eden protestolar olması bekleniyor.

Lukaşenko’nun Rusya ziyareti, sonuçları nedeniyle protesto gösterilerinin altı haftadır sürdüğü Belarus’taki seçimlerin ardından gerçekleştirdiği ilk yurtdışı ziyareti.

Belarus liderinin Soçi ziyareti, Belarus dışişleri ve savunma bakanlarının Moskova ziyaretini izliyor.

Soçi’deki temasları, Lukeşanko ile Putin’in de seçimler sonrasındaki ilk yüz yüze görüşmeleri olacak.

Daha önce Rusya lideri, telefon görüşmelerinde Lukaşenko’nun istemesi üstüne, gerekli olması durumunda Belarus’a gönderilecek bir Rus polis gücünün ‘rezerve edildiğini’ söylemişti.