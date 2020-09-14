Rusya'da ara seçimlerin galibi iktidardaki Birleşik Rusya Partisi oldu

Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, Rusya'da yapılan ara seçimlerin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. İlk sonuçlara göre seçimleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucuları arasında bulunduğu iktidardaki Birleşik Rusya Partisi kazandı. Rusya Komünist Partisi sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu.

Saint Petersburg ve Kabardino-Balkariya hariç olmak üzere Rusya'nın 83 biriminde yapılan ara seçimlerde halkın oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra gece saatlerine kadar süren sayım işleri bugün de devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri Birleşik Rusya Partisi kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucuları arasında bulunduğu parti, seçimlerin yapıldığı hemen hemen tüm bölgelerde zafer ilan etti. Adayların oyların yarısından fazlasını alması gerektiği seçimlerde tüm milletvekili ve bölge başkanlarının ilk turda seçimleri kazandığı, bu nedenle seçimlerin ikinci tura kalmadığı ifade edildi.

Komi Cumhuriyeti, Belgorod, Voronej, Kaluga, Kostroma, Kurgan, Magadan, Novosibirsk, Ryazan, Çelyabinsk ve Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde milletvekilliği seçimlerinde Birleşik Rusya Partisi'nin adayları kazandı. Tataristan, Komi, Çuvaşiya, Perm, Kamçatka, Krasnodar, İrkutsk, Kaluga, Arhangelsk, Bryansk, Leningrad, Kostroma, Smolensk, Penza, Tambov ve Rostov, Yahudi Özerk Bölgesi ve Kırım'a bağlı Sivastopol şehirlerinde de bölge başkanları seçimleri yapıldı. Birleşik Rusya Partisi bu bölgelerde de zafer ilan ederken, bazı bölgelerde muhalefet partisi adaylarının iktidar partisi adaylarını zorladığı görüldü.

Valilik seçimlerinde Tataristan'da mevcut Vali Rustem Minnihanov, Leningrad Bölgesi'nde Aleksandr Drozdenko, Rostov'da 2010'dan beri koltukta oturan Vasiliy Golubev, Yahudi Özerk Bölgesi'nde Birleşik Rusya adayı Rostislav Goldşteyn, Sivastopol'de Mihail Razvozhayev, Kamçatka'da bağımsız aday Vladimir Solodov şu an itibarıyla önde gidiyor.

Putin'in partisi yüzde 48 oy aldı

Putin'in bir dönem genel başkanlığını yaptığı Birleşik Rusya Partisi kesin olmayan sonuçlara göre zaferini ilan ederken, oyların yüzde 48.16'sını aldı. Rusya Komünist Partisi yüzde 12.07, Rusya Liberal Demokrat Parti yüzde 8.86, Rusya Sosyal Adalet Partisi yüzde 7.29 ve Adil Rusya Partisi yüzde 6.79 oy aldı. Seçimlere katılan bağımsız adayların toplam oy oranı ise yüzde 5.95 oldu. Böylelikle Rusya'da yapılan ara seçimleri, kurulduğu 2001 yılından beri kaybetmeyen Birleşik Rusya Partisi kazanarak yine zafer ilan etmiş oldu.

Medvedev seçmene teşekkür etti

Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dimitri Medvedev resmi olmayan seçim sonuçlarından sonra açıklama yaparak seçmene teşekkür etti. Tüm bölgelerde partisinin zafer ilan ettiğine dikkat çeken Medvedev, seçmene ve parti çalışmalarında yer alan destekçilerine teşekkür konuşması yaparken, "Partimiz başarılı bir performans gösterdi ancak yine de detaylı değerlendirmeyi partimizin seçim kurulu yapacak" dedi.

Seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Medvedev, "Koronavirüs ortamında halkımız zorlu bir süreç geçirdi. Bu nedenle sadece partimize oy verenlere değil, seçimlerde kurallara uyarak oy kullanan tüm halkımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Komünist Parti seçim sonuçlarına itiraz edecek

Medvedev seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini söylerken, Rusya Komünist Partisi'nden tam tersi yönünde açıklama geldi. Rusya Komünist Partisi Merkez Komite Başkan Yardımcısı Yuri Afonin seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini duyurarak, "Oy kullanma işlemlerini takip eden gözlemcilerimiz genel oylamada, evlerde kullanılan oylamalarda ve erken oylama sırasında büyük ihlaller kaydetti" dedi.

'Sonuçları etkileyebilecek ihlaller görülmedi'

Bu arada Ella Pamfilova, seçim sürecinin son derece şeffaf ve rekabetçi bir ortamda geçtiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy da, seçimler sırasında polisin sonuçları etkileyebilecek ihlaller tespit etmediğini belirtti. Sosyal medyada ve basında çok sayıda yalan haber yayınlandığını kaydeden Gorovoy, bunların provokasyon amacı taşıdığını vurguladı.

'2021'deki Devlet Duması seçimlerinin genel provası yapıldı'

Moskova merkezli Uluslararası Yeni Devletler Enstitüsü Direktörü Aleksey Martınov, ara seçimlerin önümüzdeki yıl yapılacak Devlet Duması seçimlerinin 'genel provası' olduğunu ve yeni partilerin kendi güçlerini test ettiğini belirtti.

Bu yılki seçimlerin muhalefet için büyük bir yenilgi olduğunu düşünen Martınov, muhalif partilerin hatalarını düzeltmek için bir yılı olduğuna işaret etti.