Vektör Bilim Merkezi: Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısının ilk partisi ekimde üretilebilir

Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısını geliştirme çalışmalarına devam eden Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Devlet Bilim Merkezi'nden İlnaz İmatdinov, merkez tarafından geliştirilen aşının ilk partisinin genişletilmiş klinik araştırmalar için ekim ayında üretilebileceğini söyledi. İmatdinov, aşının antikor oluşturduğunu da belirtti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'na (Rospotrebnadzor) bağlı Vektör Bilim Merkezi, şu anda EpiVakKorona adı verilen aşının ikinci aşama testlerini gerçekleştiriyor.

Rus Birinci Kanal'a demecinde testlere ilişkin bilgi veren İlnaz İmatdinov, "Aşının tescili yapıldıktan sonra ekim ayında genişletilmiş klinik araştırmalar için ilk partinin üretilmesi planlanıyor" dedi.

'Antikor oluşuyor, 100 kişiden sadece 6'sının şikâyeti oldu'

Aşının testlerine katılan tüm katılımcılara ilişkin analiz hakkında bilgi veren İmatdinov, virüse karşı antikor oluştuğunu, 100 kişiden sadece altısının ikinci aşılamadan sonra ağrı şikâyetinde bulunduğunu kaydetti.

İmatdinov, "İkinci aşılamadan sonra tüm kişilerde istenen antikor titreleri gözlendi. Sadece altı kişi, aşının vurulduğu yerde ağrı olduğunu belirtti ve bu sorun birkaç gün içinde kendiliğinden çözüldü" ifadelerini kullandı.

'EpiVakKorona' adlı aşının klinik araştırmaları 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

8 Eylül'de ikinci aşama tamamlanırken nihai sonuçlarının 30 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlarının başarılı olması durumunda aşı için geçici tescil ruhsatı alınabilir.