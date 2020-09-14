Kremlin: Putin-Lukaşenko görüşmesi Soçi'de başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasındaki görüşmenin başladığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi'de bir araya gelen Putin ile Lukaşenko görüşmesinin başladığını açıkladı.

Liderlerin görüşmesi Putin'in Soçi'deki konutunda gerçekleşiyor. Daha önce Sputnik'e konuşan Peskov, Putin-Lukaşenko görüşmesinin saat 14.00 sularında başlayacağını ve gerekli olduğu kadar süreceğini açıklamıştı.

Liderlerin teke tek yaptığı görüşme devam ediyor, sonrasında ne belge imzalanması ne de ortak basın toplantısı planlanıyor.

İki lider, Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra ilk kez bizzat bir araya geliyor. Daha önce Putin-Lukaşenko arasında birkaç telefon görüşmesi olmuştu.

Переговоры Путина и Лукашенко стартовали.В комнате только двое.Ограничивать лидеров по времени никто не собирается.



Это первая личная встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии 9 августа. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 14, 2020

​Aynı zamanda Kremlin, 'Belarus'un içinden geçtiği zor günler dikkate alındığında’ Lukaşenko’nun ziyaretinin önemine vurgu yaptı.

Bugünkü görüşme, iki liderin son 4 ayda gerçekleştirdiği üçüncü buluşma. Putin ile Lukaşenko en son 30 Haziran’da Rusya’nın Rjev kentindeki Sovyet Asker Anıtı’nın açılışında bizzat görüşmüştü.

Belarus lideri ise daha önce Rus mevkidaşıyla yapacağı toplantıda, özellikle enerji tedariki alanında iki ülkenin başbakanlarının daha önce vardığı anlaşmaların uygulanmasında ‘büyük bir nokta’ koymayı umduğunu belirtmişti.