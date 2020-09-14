Lavrov, Almanya ziyaretini iptal etti

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Lavrov’un 15 Eylül için planlanan Berlin ziyaretinin Alman mevkidaşı Heiko Maas’ın çalışma programındaki değişiklik nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre Alman tarafı, Dışişleri Bakanı Maas’ın çalışma programındaki değişiklik nedeniyle 15 Eylül’deki Rusya-Almanya Karşılıklı Kültür Yılı kapanış törenine katılamayacağı, Lavrov ile görüşmesine ise sadece yarım saat zaman ayırabileceğini 3 Eylül’de Rusya’ya iletti.

Rusya Dışişleri, Lavrov’un ziyaretinin asıl sebebi olan kapanış töreni etkinliğindeki değişiklik ve teklif edilen ikili görüşme zamanının bu denli kısa olması yüzünden söz konusu ziyaretin iptali yönünde karar aldı.

Lavrov’un Rusya-Almanya Karşılıklı Kültür Yılı’nın önemi nedeniyle kapanış töreninde okunacak bir not göndereceği de kaydedildi.